Передача Сергачева не помогла «Тампе» избежать поражения от «Нью-Джерси»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Нико Хишир и Кайл Палмьери. У гостей отличился Ондржей Палат.
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отдал результативную передачу.
Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска по своим воротам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси Дэвилз» (США, Ньюарк) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (США, Тампа) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
1:0 — Хишир (Батчер, Мюллер) — 17:51;
2:0 — Палмьери (Заха, Холл) — 30:59;
2:1 — Палат (Сергачев, Пойнт) — 44:22 (5x4)