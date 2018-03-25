39 сейвов Варламова помогли «Колорадо» обыграть в серии буллитов «Вегас»
«Колорадо Эвеланш» в серии буллитов переиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Карл Седерберг. У гостей шайбу забросил Джонатан Маршессо.
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Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 39 из 40 бросков по своим воротам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо Эвеланш» (США, Денвер) — «Вегас Голден Найтс» (США, Парадайс) — 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
1:0 — Седерберг (Комфер, Керфут) — 13:52 (5х4);
1:1 — Маршессо (Теодор) — 41:15;
2:1 — Ландеског — 65:00 (ПБ)