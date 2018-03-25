Шахматист Карякин обыграл Каруана и вышел в лидеры турнира претендентов

Российский шахматист Сергей Карякин обыграл американца Фабиано Каруана в партии 12-го тура турнира претендентов, сообщает ТАСС.

Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 48-м ходу.

После 12 туров первое место занимает Карякин, на счету которого семь очков. Россиянин опережает идущего вторым Каруана (семо очков) по результату личных встреч. По 6,5 балла у азербайджанца Шахрияра Мамедьярова, китайца Дин Лижэня и еще одного представителя России Александра Грищука. Далее идут Владимир Крамник (5,5), Уэсли Со (4) и Левон Аронян (4).