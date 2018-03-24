ЦСКА обыграл «Йокерит» и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА на выезде взял верх над финским «Йокеритом» в шестом матче серии плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

В составе красно-синих шайбы забросили Андрей Кузьменко, Михаил Григоренко, Кирилл Петров и Сергей Андронов. У хозяев голевыми действиями отметились Томми Хухтала, Ээли Толванен и Джон Норман.

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Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу армейцев, которые вышли в финал Западной конференции, где встретятся с петербургским СКА.

КХЛ. Пплей-офф. 1/2 финала. Запад. 6-й матч

«Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

0:1 — Кузьменко (Марченко) — 12:35,

1:1 — Хухтала (Ниеми, Анттила) — 17:20,

2:1 — Толванен (О'Нилл, Йенсен) — 18:11,

2:2 — Григоренко (Капризов) — 20:38 (5x4),

3:2 — Норман (Йормакка, Лауридсен) — 23:10,

3:3 — Петров (Попов) – 27:24,

3:4 — Андронов – 32:48