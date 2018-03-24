Тюмень намерена принять чемпионат мира по биатлону 2021 года

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев сообщил о намерении подать повторную заявку на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года в Тюмени. По его словам, это будет сделано после того, как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет восстановлено в статусе, сообщает ТАСС.

«Все уперлось только в один момент, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признает права РУСАДА. И только этот вопрос сегодня не позволяет нам двигаться. Но есть дорожная карта, по ней идет совместная работа, будем надеяться на то, что все удастся. И если к июню-июлю эта история состоится, то в сентябре мы сможем повторно подать заявку на проведение чемпионата мира», — сказал Якушев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сообщил, что вопрос с восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет решен до начала Олимпийских игр 2020 года в Токио.