Санкт-Петербург может принять летнюю Олимпиаду 2032 или 2036 года

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал о возможности претендента на проведение летних Олимпийских игр 2032 или 2036 года. Слова чиновника приводит «Советский спорт».

В ответ на запрос депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Оксаны Дмитриевой, которая предложила повторно рассмотреть строительство океанариума во Фрунзенском районе города, он сообщил о такой возможности.

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«Учитывая планы Санкт-Петербурга по возможному выдвижению как города-кандидата на проведение летних Олимпийских игр 2032 или 2036 года, считаю необходимым сохранение данного территориального ресурса для размещения объектов, способных принимать соревнования подобного уровня», — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Ранее была объявлена дата начала нового чемпионата России по футболу.