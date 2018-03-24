Тренер Загитовой объяснил неудачу спортсменки на чемпионате мира

Хореограф российской фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз отметил, что неудача спортсменки в произвольной программе случилась из-за того, что она не справилась с нервами. Слова Глейъенгауза приводит ТАСС.

«Хотим извиниться перед всеми болельщиками, которые поддерживали Алину и наш тренерский состав. Все-таки не будем забывать, что ей 15, и это ее дебютный чемпионат мира. К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами.

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До конца мы не понимаем, почему так получилось, проанализируем и будем работать, станет сильней», — сказал хореограф.

Ранее сообщалось, что Загитова на дебютном мировом первенстве заняла пятое место.