Сироткин стартует с 19-го места на Гран-при Австралии «Формулы-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин занял 19-е место по итогам квалификации Гран-при Австралии, сообщает ТАСС.

Помимо россиянина в пятерке тех, кто не прошел во второй сегмент оказались Пьер Гасли («Торо Росо», 20-е место), Шарль Леклер и Маркус Эриксон (оба — «Заубер», 18 и 17), Брендон Хартли («Торо Росо», 16) и Себастьян Окон («Форс Индия», 15).

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Гонка Гран при Австралии пройдет 25 марта. Начало в 8:10 (мск).

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. 3-й сегмент

15. Себастьян Окон (Форс-Индия)

16. Брендон Хартли (Торо Росо)

17. Маркус Эриксон (Заубер)

18 Шарль Леклер (Заубер)

19. Сергей Сироткин (Уильямс)

20. Пьер Гасли (Торо Росо)