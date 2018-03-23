В Петербурге планируют подать заявку на проведение летней Олимпиады

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что власти города рассматривают вариант подачи заявки на проведение летних Олимпийских игр в 2032 или 2036 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Учитывая планы Санкт-Петербурга по возможному выдвижению как города — кандидата на проведение летних Олимпийских игр 2032 или 2036 года, считаю необходимым сохранение данного территориального ресурса для размещения объектов, способных принимать соревнования подобного уровня», — сказал Полтавченко.

Ранее сообщалось, что в США хотят провести зимнюю и летнюю Олимпиады подряд.