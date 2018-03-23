Вита Семеренко прокомментировала бойкот Украиной этапа Кубка мира в Тюмени

Украинская биатлонистка Вита Семеренко оценила бойкот своей страны заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Слова спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».

«Какую проблему мы решили? На мой взгляд, непоездка на заключительный этап с конструктивом не имеют ничего общего.

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И мне абсолютно понятно решение министра и федерации. Двигаемся дальше, я спланировала и согласовала с тренерами начало подготовки к следующему сезону и готова дальше защищать на деле честь моей страны Украины!» — сказала Семеренко.

Ранее Глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что в восторге от организации этапа Кубка мира в Тюмени.