Болельщик «Барселоны» услышал гимн «Севильи» и вышел из двухмесячной комы

Болельщик «Барселоны» Франсеск Перальта вышел из двухмесячной комы, услышав как его родители исполняют гимн «Севильи». Об этом сообщает ТАСС.

21-летний испанец потерял сознание во время любительской игры в футбол, столкнувшись со своим соперником. После того, как у него начались конвульсии, Перальта был доставлен в больницу, где ему была проведена операция, после которой он впал в кому.

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По сообщениям испанских СМИ, через 17 дней его мать начала исполнять гимн «Севильи», после чего к ней присоединились его сестра и отец. В этот момент Перальта неожиданно для всех очнулся.

Как объяснил сам болельщик, гимн «Севильи» ему нравится больше всего, хотя сам он болеет за «Барселону».

Он отметил, что не собирается прекращать игру в футбол, несмотря на случившееся. Исполнитель песни Франсиско Хавьер Лабандон Перес, более известный как Эль Арребато, уже пригласил молодого человека к себе на концерт.