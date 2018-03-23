Призер Олимпиады оценил признание Ласицкене лучшей легкоатлеткой зимнего сезона

Заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр по прыжкам в высоту Ярослав Рыбаков прокомментировал признание Марии Ласицкене лучшей легкоатлеткой зимнего сезона. Слова спортсмена приводит НСН.

«Она однозначно достойна звания лучшей. В чем секрет? Скорее всего, в стабильности. Видимо, у нее технический навык настолько на высоком уровне, что она практически на всех стартах демонстрирует очень серьезную стабильность.

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Она свою марку очень высоко держит», — сказал Рыбаков.

Ранее сообщалось, что Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой зимнего сезона.