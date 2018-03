«Вегас» в своем дебютном сезоне в НХЛ набрал сто очков

«Вегас Голден Найтс» на выезде проиграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев, сообщает «Советский спорт».

Счет в матче открыл форвард «Вегаса» Томаш Татар.

Равновесие в игре восстановил Брент Бернс, а в овертайме победу «акулам» принес Логан Кутюр.

Проиграв в дополнительное время, «Вегас» набрал одно очко. Теперь в активе клуба, основанного 1 марта 2017 года, сто очков в турнирной таблице НХЛ после 74-х сыгранных матчей.

First year in the League. 100-point season.



Unbelievable stuff by the @GoldenKnights. #NHLStats pic.twitter.com/ZFwkLbIlQf