Шатаут Бобровского помог «Коламбусу» одержать десятую победу в НХЛ подряд
«Коламбус Блю Джекетс» на своем льду обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей шайбы забросили Кэм Аткинсон, которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин, а также Сонни Милано, Сет Джонс и Томас Ванек.
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Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил все 33 броска по своим воротам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 4:0