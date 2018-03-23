Гонщик Алешин: Сироткину важно выступить лучше 19-летнего Стролла

Российский гонщик и пилот SMP Racing Михаил Алешин поделился ожиданиями перед выступлением пилота «Уильямс» Сергея Сироткина на этапе Гран-при в Австралии.

«Главным для Сергея сейчас будет как можно быстрее освоиться в новой для себя команде и серии. Думаю, пяти Гран-при хватит, чтобы понять, на что он может претендовать в этом сезоне. Также для Сироткина принципиально важно выступить лучше своего партнера по команде Лэнса Стролла. Это станет объективным показателем, так как у них идентичные болиды», — цитирует Алешина газета «Известия».

19-летний канадец Лэнс Стролл занял третье место на этапе Гран-при в Азербайджане в 2017 году.