Тренер сборной Бразилии надеется на отсутствие снега во время матча с Россией
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите выразил надежду на то, что во время контрольного матча со сборной России не пойдет снег. Об этом сообщает ТАСС.
«Надо думать об игре, а не о поле, погоде или сопернике. С того момента, как мы собрались, думаем только о том, как качественно сыграть против России», — сказал Тите.
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Тренер также добавил, что надеется на хорошую погоду во время матча с Россией.
«Ну и, если честно, очень сильно надеюсь, что завтра в Москве не пойдет снег. При снеге, если память мне не изменяет, наша команда еще не играла», — отметил он.
Ранее Тите заявил, что ему трудно определиться с составом на чемпионат мира по футболу в России.