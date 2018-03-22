Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Тюмени

Француз Мартен Фуркад одержал победу в спринте на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС.

Второе место занял соотечественник Фуркада Симон Дестье, а третьим стал шведский спортсмен Фредрик Линдстрем. Российский биатлонист Максим Цветков стал шестым. Александр Логинов и Антон Шипулин расположились на девятом и десятом месте соответственно.

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Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Тюмень, Россия

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 25.49,0 (0).

2. Симон Дестьё (Франция) — +33,2 (0).

3. Фредрик Линдстрём (Швеция) — +33,5 (0)...

6. Максим Цветков (Россия) — +43,0 (0)...

9. Александр Логинов (Россия) — +58,6 (1).

10. Антон Шипулин (Россия) — +1.07,0 (0).