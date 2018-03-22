Вице-президент WADA раскритиковала МОК за недопуск россиян к Играм-2018

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд подвергла критике Международный олимпийский комитет за недопуск российских спортсменов к Олимпиаде-2018, которая прошла в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

«Чистым спортсменам нужна ясность правил, понимание последствий. Они заслуживают открытых и прозрачных слушаний, на которых принимаются важнейшие решения. Я согласна со спортсменами, что слушания, проходившие до старта, во время и после зимних Олимпийских игр, были запутанными», — цитирует Хеллеланд Inside the Games.

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Она надеется, что в дальнейшем подобные ситуации не повторятся.

«Мы должны сделать так, чтобы руководители спортивных организаций понимали негативные последствия подобных случаев. Они подрывают доверие ко всему антидопинговому сообществу», — сказала вице-президент WADA.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко пообещал отстаивать интересы российских атлетов.