UFC планирует предложить контракт боксеру Джошуа

Руководство UFC планирует предложить чемпиону мира по боксу по трем версиям британцу Энтони Джошуа контракт, сообщает ТАСС.

По информации The Telegraph, глава UFC Дана Уайт проведет переговоры с боксером после поединка за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) против новозеландца Джозефа Паркера, который состоится 31 марта.

Отмечается, что Джошуа будет получать по $50 млн за каждый бой. Также предлагается расширенное соглашение на $500 млн.