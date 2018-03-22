Объявлена дата начала сезона-2018/19 в РФПЛ

Спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги Виктор Пышкин заявил, что сезон-2018/19 начнется 29 июля.

«Заканчивать позже всегда лучше, чем начинать раньше. Природу не обманешь, хоть что не делай. Прошло совещание в РФПЛ и было принято решение, что сезон-2018/2019 у нас начнется 29 июля, а закончится 26 мая. Был вопрос по декабрю, когда уйти на паузу пораньше или попозже. Приняли решение, что закончим первую половину сезона 9 декабря», — цитирует Пышкина «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что РФПЛ запретит проведение матчей при температуре ниже минус 15 градусов.