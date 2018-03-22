Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Монреаль»
«Питтсбург Пингвинз» на своем льду обыграли «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Евгений Малкин, также отличившийся голевой передачей, Патрик Хернквист, Сидни Кросби, Дерек Брассар и Джейк Гюнцель. У гостей авторами голов стали Джонатан Друен, российский форвард Никита Щербак и Якоб де ла Роуз.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
1:0 — Малкин (Хагелин) — 09:53,
2:0 — Хернквист (Малкин, Кессел) — 17:31 (5x4),
2:1 — Друен (Байрон, Бенн) — 19:30,
2:2 — Щербак (Юдон, Лернаут) — 28:19 (4x5),
2:3 — де ла Роуз (Галлахер) — 34:24,
3:3 — Кросби (Гюнцель, Раст) — 35:02,
4:3 — Брассар (Гюнцель, Мяяття) — 42:38 (5x4),
5:3 — Гюнцель (Кессел, Кросби) — 58:27