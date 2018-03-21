В Думе ответили на сравнение ЧМ в России с гитлеровской Олимпиадой

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил прокомментировали слова главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который согласился со сравнением чемпионата мира по футболу в России с Олимпийскими играми в Германии, проводившимся во время руководства страной Адольфом Гитлером. Слова специалиста приводит РБК.

«Британских политиков до сих пор по ночам мучают кошмары и воспоминания о том, как они в 1936 году на Олимпиаде, потом в 1938 году в Мюнхене поддерживали Гитлера», — сказал специалист.

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Функционер также добавил, что все недруги России потерпели крах.

«И сегодня снова эти же силы направляют националистические русофобские режимы против Москвы. Однако все недруги, кого против России поддерживали, натравливали и направляли из Лондона, потерпели крах», — заявил Дегтярев.

Ранее в Министерстве иностранных дел России ответили на сравнение британцев чемпионата мира по футболу — 2018 и гитлеровской Олимпиады.