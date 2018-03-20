Украинская биатлонистка не удивилась бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала решение руководства сборной отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. По ее словам, она была готова к подобному развитию событий, передает «Советский спорт».

«Мы понимали, что в Тюмень не едем. Я готовилась, но, в принципе, заранее все было понятно. Только из-за бюрократической волокиты этого не было в прессе, но мы знали, что в Россию не поедем. Поэтому каких то особых эмоций это решение не принесло», — цитирует Миркушину X-sport.

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Заключительный этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла решение отказаться от трансляции соревнований по биатлону в рамках этапа Кубка мира в Тюмени.