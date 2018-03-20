Футболист РФПЛ назвал себя нищебродом

Вратарь клуба «СКА-Хабаровск» Александр Довбня рассказал о своем финансовом положении и о трудностях, с которыми ему приходилось сталкиваться во время карьеры.

«Если честно, я нищеброд. Родился в коммуналке, у меня бедные родители. Даже если то, что я достиг на данный момент, останется моим максимумом, я буду горд перед семьёй и детьми. Меня никто никуда не пихал, не продвигал, я всё делал сам. Да, мне помогали с просмотрами, но там я добивался всего самостоятельно», — цитирует Довбню «Чемпионат.com».

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Он также вспомнил о времени, проведенном в финском клубе «Хака», где голкипер начинал свою профессиональную карьеру.

«Моя зарплата в «Хаке» по футбольным меркам была копеечной. На меня был спрос, я был неплохим футболистом, поэтому спросил о повышении зарплаты. Мне отказали. Я прошу поменьше, они говорят: «Нет!». Так происходило несколько раз, после чего я заявил, что уезжаю в Россию. Я был хорошим вратарем, знал себе цену — пусть не такую, что мог просить огромную зарплату, но хотел адекватных условий», — заявил Довбня.

30-летний вратарь выступает за «СКА-Хабаровск» с 2016 года. В текущем сезоне Довбня провел 21 матч в РФПЛ, в которых пропустил 37 мячей.