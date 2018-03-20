Американский биатлонист: IBU принуждает нас ехать на этап Кубка мира в Тюмени

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли пожаловался на действия Международного союза биатлонситов (IBU), который, по его словам, заставляет спортсменов ехать на заключительный этап Кубка мира в Тюмени, сообщает «Советский спорт».

«Люди должны понять, что у IBU много власти, и союз принуждает биатлонистов ехать в Россию. Голоса спортсменов и федераций очень громкие, но в IBU их не слушают. IBU существует благодаря биатлонистам, но на спортсменов не обращает внимания», — цитирует Бэйли NRK.

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Кроме того, американец выразил мнение, что глава IBU Андерс Бессеберг должен покинуть свой пост, а на его должности следует появиться человеку, который понимал и принимал бы во внимание желания спортсменов.

Ранее чешский биатлонист Михал Крчмар поддержал решение своей сборной бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени из-за опасения подмены допинг-проб спортсменов.