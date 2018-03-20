В «Ливерпуле» приняли решение относительно будущего Салаха

Руководство английского футбольного клуба «Ливерпуль» не намерено расставаться с игроком команды Мохамедом Салахом в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

Как отмечает источник, «красные» будут отклонять любые предложения, вне зависимости от количества предложенных денег.

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На сегодняшний день египтянин является ключевой фигурой в клубе и тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не намерен расставаться с игроком.

Ранее Клопп оценил сравнение Салаха с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.