Сушинский приступил к исполнению обязанностей президента «Авангарда»

Бывший хоккеист Максим Сушинский приступил к исполнению обязанностей в роли президента омского «Авангарда». Об этом сообщает ТАСС.

Председатель совета директоров клуба, заместитель генерального директора компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль представил Сушинского врио губернатора Омской области Александру Буркову.

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«О спортивной политике клуба, ее изменениях и других делах президент «Авангарда» будет информировать вас лично», — отметил Дыбаль в представлении Сушинского губернатору.

Сушинский становился чемпионом России в составе омского клуба в сезоне-2003/04. В нынешнем сезоне «Авангард» вылетел в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив «Салавату Юлаеву».

Ранее сообщалось, что президент команды Владимир Шалаев ушел в отставку.