Экс-президент ОКР рассказал об альтернативных соревнованиях паралимпийцев

Экс-президент Олимпийского комитета России (ОКР), член Совета Федерации России Леонид Тягачев рассказал об альтернативных соревнованиях для паралимпийцев, которых не допустили до Игр в Пхенчхане.

«Паралимпийцы пострадали в этих допинговых войнах против России еще больше, чем олимпийцы, — цитирует Тягачева газета «Известия». — Многие из них уже не один цикл выигрывают медали, в том числе золотые, а Россию делают лидером общего зачета».

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«После полного недопуска нашей делегации на летние Игры-2016 в Рио-де-Жанейро и частичного в Пхенчхан нас искусственно лишили превосходства в медальном зачете. И большинство атлетов незаслуженно потеряли шансы поехать в Корею», — сказал Тягачев.

Он отметил, что трудно дать атлетам сопоставимые преференции за эти лишения, но в данном случае им оказали максимально возможную поддержку.

«Государство вновь продемонстрировало, что не бросает своих ребят, чего бы это ни стоило. Спортсмены заслужили такое отношение», — отметил экс-президент ОКР.

Ранее член Совета Федерации объяснил отсутствие зарубежных паралимпийцев на альтернативных стартах.