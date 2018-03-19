Исландия может отказаться от поездки на ЧМ-2018

Правительство Исландии может отказаться от поездки на чемпионата мира по футболу 2018 года в России вслед за Великобританией. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда так много глаз прикованы к нам, очень важно использовать возможность представить Исландию в наилучшем свете. Нам нужно обсудить эту возможность в правительстве и с нашими союзниками. Решение пока не принято. Мы все еще обсуждаем», — цитирует министра иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Тордарсона icenews.is.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пообещал проблемы всем желающим испортить чемпионат мира в России.