Украинский комментатор предрек россиянам провал в тесте на интеллект

Украинский спортивный телеведущий Андрей Столярчук во время выступления биатлониста сборной России Максима Цветкова заявил, что большинство россиян не обладают высоким уровнем интеллекта. Об этом он заявил в эфире телеканала «UA:Перший».

«Как будто на выборы своего президента бежит Максим Цветков сегодня. Это похоже на мгновенный тест на интеллект для представителей этой страны, который где-то 86 процентов граждан успешно провалят», — сказал Столярчук.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени.