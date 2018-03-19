Якубович посоветовал Грудинину поступить по-спортивному

Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович призвал экс-кандидата в президенты Павла Грудинина держать слово, данное в споре с журналистом Юрием Дудем. Об этом сообщает НСН.

«Мужик должен держать слово. В одной руке он должен держать слово, а в другой — свои усы. С другой стороны, был же известный случай, когда был матч СССР-Канада, и один обозреватель сказал, что если проиграет спор, то съест газету. И съел на глазах у всех!

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Я помню, как Владик Третьяк покрошил газету, и он ее съел. Довольно известный, кстати, журналист, и честно сожрал газету. Об этом все писали», — сказал Якубович.

Ранее Юрий Дудь напомнил Грудинину о споре, который они заключили в ходе интервью.