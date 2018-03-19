Дело экс-главы РФБ о хищении 44 млн рублей возвращено в Чертановский суд Москвы

Мосгорсуд вернул в Чертановский суд Москвы дело в отношении бывшего президента Российской федерации баскетбола Юлии Аникеевой, которая была осуждена на 4,5 года колонии по делу о хищении 44 млн рублей и находится в розыске, сообщает ТАСС.

«Суд постановил вернуть дело в Чертановский суд Москвы, устранить ошибки и провести служебную проверку», — огласила решение коллегия судей.

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Отмечается, что были выявлены исправления в протоколе судебного заседания.

23 октября Чертановский суд Москвы признал Аникееву виновной в хищении 44 млн рублей и приговорил ее к 4,5 года колонии общего режима. В день оглашения приговора Аникеева не явилась в суд.