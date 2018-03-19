Смерть Астори стала причиной возвращения Буффона в сборную Италии
Вратарь турниского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах возвращения в сборную Италии, сообщает «Советский спорт».
«Я последовательный человек с большим чувством ответственности. Этого достаточно, чтобы объяснить мое присутствие в сборной. Я всегда был объединяющим элементом в национальной команде и хочу, чтобы моя роль оставалось такой же», — цитирует Буффона Calciomercato.
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По словам вратаря, одной из причин возвращения стала смерть защитника «Фиорентины» и сборной Италии Давиде Астори.
«Давиде — еще одна причина, почему я здесь и почему я хотел приехать в сборную и согласился на вызов», — признался Буффон.
Ранее сообщалось, что Буффон в скором времени объявит о завершении карьеры.