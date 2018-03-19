Врач московского футбольного клуба спас жизнь пассажиру на борту самолета

Врач московского «Арарата» Виталий Иконников и массажисты Марат Ишмурзин и Геннадий Колосов спасли жизнь человеку на борту самолета, направлявшегося в Ереван, сообщает «Советский спорт».

Во время полета у одного из пассажиров случился гипертонический криз. Персонал столичного клуба своевременно оказал ему помощь.

Ранее сообщалось, что экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Энди Коула спас пожертвовавший почкой племянник.