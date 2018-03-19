Месси считает мировое первенство в России последним шансом стать чемпионом мира

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от чемпионата мира в России, сообщает «Советский спорт».

«К сожалению, мы зависим от результата. Мы чувствуем, что если мы не станем чемпионами сейчас, то уже не будем ими никогда.

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Я много раз плакал из-за таких матчей, из-за того, что мы не могли осуществить мечту нашей страны. Похоже, три финала нам совершенно не помогли. Но я верю, что мы можем поднять кубок», — цитирует Месси Goal.

Ранее Месси установил уникальное достижение в чемпионате Испании.