Российские теннисистки узнали соперниц по турниру WTA в Майями

Российские теннисистки Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова узнали своих соперниц на турнире WTA в Майями, сообщает «Советский спорт».

Кузнецова и Павлюченкова начнут борьбу со второго круга. Их соперницами станут победительницы пар Зарины Дияс из Казахстана и американки Дженнифер Брэйди, а также белоруски Александры Соснович и чешки Кристины Плишковой соответственно.

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Макарова стартует с первого круга и встретится со швейцаркой Тимей Бачински.

Трое других представительниц нашей страны начнут борьбу с квалификации. Наталья Вихлянцева встретится с колумбийкой Эмилианой Аранго, Софья Жук — с американкой Николь Гиббз, а Евгения Родина — с канадкой Франсуазой Абанда. Матчи состоятся 19 марта.

Турнир в Майями с призовым фондом $8,648,508 завершится 1 апреля.