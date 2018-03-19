Российские теннисистки узнали соперниц по турниру WTA в Майями
Российские теннисистки Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова узнали своих соперниц на турнире WTA в Майями, сообщает «Советский спорт».
Кузнецова и Павлюченкова начнут борьбу со второго круга. Их соперницами станут победительницы пар Зарины Дияс из Казахстана и американки Дженнифер Брэйди, а также белоруски Александры Соснович и чешки Кристины Плишковой соответственно.
Макарова стартует с первого круга и встретится со швейцаркой Тимей Бачински.
Трое других представительниц нашей страны начнут борьбу с квалификации. Наталья Вихлянцева встретится с колумбийкой Эмилианой Аранго, Софья Жук — с американкой Николь Гиббз, а Евгения Родина — с канадкой Франсуазой Абанда. Матчи состоятся 19 марта.
Турнир в Майями с призовым фондом $8,648,508 завершится 1 апреля.