Домрачева выиграла золото в пасьюте на этапе Кубка мира в Осло

Белорусская спортсменка Дарья Домрачева одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Осло. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 37,4 секунды с двумя промахами на четырех огневых рубежах. Второе место заняла спортсменка из Словакии Анастасия Кузьмина (отставание 9,2 секунды; 4 промаха), третьей стала американка Сьюзен Данкли (+29,5; 2).

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Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Хольменколлен, Норвегия

Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Дарья Домрачева (Беларусь) — 30.37,4 (2).

2. Анастасия Кузьмина (Словакия) — +9,2 (4).

3. Сюзан Данкли (США) — +29,5 (2)...

8. Ульяна Кайшева (Россия) — +52,8 (2)...

24. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.53,6 (4)...

30. Дарья Виролайнен (Россия) — +2.22,9 (3).

Ранее сообщалось, что норвежская лыжница Марит Бьорген одержала победу в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам.