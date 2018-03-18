В МПК рассказали о конфликтах российских паралимпийцев с иностранцами

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что у российских атлетов не возникло конфликтных ситуаций с иностранцами на Паралимпиаде 2018 года. Слова Парсонса приводит ТАСС.

«Я думаю, что в сложившихся обстоятельствах они ведут себя очень достойно, но и другие страны ведут себя хорошо по отношению к ним. Я спрашивал у наших людей в деревне, им не известно о каких-либо проблемах или недовольствах, поступавших со стороны делегации нейтральных паралимпийских атлетов или по отношению к ним. Это позитивный знак, он демонстрирует зрелость, я очень доволен», — сказал он.

29 января Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение продлить дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР) и допустить российских спортсменов до участия в Играх-2018 в нейтральном статусе.