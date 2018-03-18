Глава МПК: российским паралимпийцам тяжело из-за запрета гимна и флага

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс отметил, что российским спортсменам приходится тяжело на Паралимпиаде 2018 года из-за запрета на использование национальной символики и исполнение гимна Россиию

«Я думаю, они показали удивительный дух. Это по-настоящему тяжело, когда вы не можете представлять свою страну. Когда вы выигрываете медаль, но не можете исполнить свой национальный гимн. Но, конечно, это долгая история», — цитирует Парсонса ТАСС.

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29 января Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение продлить дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР) и допустить российских спортсменов до участия в Играх-2018 в нейтральном статусе.

Ранее Парсонс выразил желание разрешить российским паралимпийцам выступить на Играх-2020 в Токио под национальным флагом.