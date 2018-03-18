Макарова и Веснина проиграли в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина потерпели поражение от Сэ Шувэй из Китайского Тайбэя и чешки Барборы Стрыцовой в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде, сообщает ТАСС.

Встреча, которая длилась час и 23 минуты, завершилась поражением россиянок со счетом 4:6, 4:6.

Индиан-Уэллс (ж) 2018. Парный разряд. Финал

Сэ Шувэй (Китайский Тайбэй) / Барбора Стрыцова (Чехия) — Екатерина Макарова (Россия) / Елена Веснина (Россия) — 4:6, 4:6