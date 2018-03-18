Игрок «Ливерпуля» Салах повторил достижение Аршавина в АПЛ

Египетский полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах забил четыре мяча в ворота «Уотфорда» в матче 31-го тура чемпионата Англии, сообщает ТАСС.

Таким образом, Салах повторил достижение бывшего игрока лондонского «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина. Египтянин забил четыре мяча, нанеся четыре удара. До этого подобное удалось Аршавину в матче «Ливерпуль» — «Арсенал», который завершился со счетом 4:4 21 апреля 2009 года.

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Кроме того, Салах стал лучшим игроком «красных» по количеству голов в дебютном сезоне. На данный момент на счету египетского полузащитника 36 забитых мячей. Предыдущее достижение принадлежало Фернандо Торресу, который отличился 33 раза в течение своего первого сезона за «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд» со счетом 5:0.