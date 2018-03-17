Порошенко: желаю всестороннего бойкота ЧМ-2018 в России

Президент Украины Петр Порошенко поделился мнением о возможных бойкотах чемпионата мира по футболу в России странами-участницами. Слова главы государства приводит Ikz-online.de.

«Да, я желаю всестороннего бойкота чемпионата мира в России. Это тем более важно для меня, поскольку налагаются более эффективные санкции», — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что чешский биатлонист Михал Крчмар испугался ехать в Россию из-за возможной подмены допинг-проб.