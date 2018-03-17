«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл «Трактор» во втором матче серии 1/2 финала Восточной конференции КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2, сообщает ТАСС.
В составе победителей заброшенными шайбами сумели отметиться Йоонас Кемппайнен, Александр Логинов и Игорь Макаров.
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У челябинского клуба голы на свой счет записали Пол Щехура и Виталий Кравцов.
Счет в серии стал 1:1.
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Восток. 2-й матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
1:0 – Кемппайнен (Хартикайнен, Умарк) – 00:18
1:1 – Щехура (Бэйлен, Йюнге) – 28:50
1:2 – Кравцов (Кручинин) – 41:57
2:2 – Логинов – 52:01
3:2 – Макаров (Умарк, Арзамасцев) – 73:25 (5x5)