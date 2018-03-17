Минстрой назвал сроки сдачи стадионов чемпионата мира — 2018

Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Леонид Ставицкий заявил, что все стадионы чемпионата мира по футболу 2018 года будут сданы в течение трех недель.

«Все работы, связанные с завершением и вводом в эксплуатацию стадионов, идут в плановом режиме. Все стадионы находятся в приблизительно одинаковой степени готовности — с интервалом 1-2-3 недели. Задач, которые бы выходили за рамки нашего понимания, уже не существуют.

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Поэтому в интервале неделя, две, три будут сданы все стадионы. Основной акцент смещается в сторону подготовки документаций для итоговых проверок, которые осуществляет Ростехнадзор», — цитирует Ставицкого ТАСС.

По словам функционера, одним из самых сложных объектов является арена в Самаре, так как он технологически сложнее остальных. Еще одной трудностью является минусовая температура, которая не дает возможность сделать поле.

Ожидается, что работы завершатся 15-18 апреля.