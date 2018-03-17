Чешская биатлонистка Коукалова продает золото Кубка мира в Рупольдинге

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова продает золотую награду, которая была завоевана на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Я не буду скучать по этой медали. Наоборот. Она уже сделала меня счастливой. И теперь она поможет маленькому Макси», — приводит слова Коукаловой iDNES.cz.

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Ребенок страдает от так называемого синдрома Марби, которым болеют около десяти детей во всем мире.

Отмечается, что Коукалова продает награду за 30 тыс. крон.

Ранее сообщалось, что хоккеист сборной России и петербургского СКА Илья Ковальчук продал подаренную ему за золото Игр-2018 иномарку.