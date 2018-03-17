Российский горнолыжник Редкозубов взял бронзу в слаломе на Паралимпиаде
Российский горнолыжник Валерий Редкозубов стал бронзовым призером в соревнованиях по слалому среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпиаде-2018, сообщает ТАСС.
Результат Редкозубова — одна минута 38,02 секунды. Победу одержал итальянец Джакомо Бертаньолли (1.36,12), вторым стал представитель Словакии Якуб Крако (+1,42).
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Ранее Редкозубов завоевал бронзу в суперкомбинации на Паралимпиаде.
Паралимпиские игры — 2018. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом
1. Джакомо Бертаньолли (Италия) — 1.36,12;
2. Якуб Крако (Словакия) — +1,42;
3. Валерий Редкозубов (Россия) — +1,90