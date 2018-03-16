Экс-игрок сборной Англии сравнил бойкот Британией ЧМ-2018 с действиями Гитлера

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл прокомментировал действия членов правительства Великобритании, которые отказываются посещать Россию на чемпионате мира 2018 года, а также призывают остальные страны присоединиться к данной акции. По его мнению, британские власти ведут себя так же, как в свое время проявляли Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Франсиско Франко, сообщает Sport24.ru.

«Люди используют спорт и футбол, чтобы контролировать людские умы и увеличивать свою власть. Гитлер, Франко и Муссолини так поступали. Это история. И ничего не изменится, футбол — это мощная штука. Лично меня пригласила на чемпионат мира ФИФА, поэтому я поеду»», — цитирует Кэмпбелла TalkSport.

Ранее сообщалось, что члены правительства Великобритании и королевской семьи отказались ехать в Россию на чемпионат мира — 2018.