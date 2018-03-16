Два очка Дадонова помогли «Флориде» всухую переиграть «Бостон» в НХЛ
«Флорида Пантерз» выиграла у «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает «Советский спорт».
В матче отличились Аарон Экблад, Ник Бьюгстэд и Винсент Трочек.
Нападающий Евгений Дадонов отметился двумя голевыми передачами. Максим Мамин сыграл 7 минут 50 секунд, не набрав очков. Голкипер Джеймс Реймер отразил все 46 бросков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)