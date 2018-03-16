Семь очков россиян принесли «Вашингтону» победу над «Айлендерс»

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 7:3, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дублем отличился Ти Джей Оши, по одной шайбе забросили Ларс Эллер, Дмитрий Орлов, для которого этот гол стал девятым в сезоне, Андре Бураковски, Никлас Бэкстрем и Джон Карлсон.

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У «Айлендерс» отметились Брок Нелсон, Эндрю Лэдд и Райан Пулок.

Орлов также отметился двумя передачами. Евгений Кузнецов оформил ассистентский хет-трик, а Александр Овечкин отдал одну передачу.

Для «столичных» это третья победа подряд.

В другом матче дня «Торонто Мэйпл Лифс» победил «Баффало Сейбрз» (5:2).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:7 (2:3, 0:2, 1:2)

1:0 — Нельсон (Фриц, Пулок) — 02:19

1:1 — Эллер (Врана, Коннолли) — 10:32

1:2 — Оши (Бураковски, Бекстрем) — 11:29

2:2 — Лэдд (Барзал, Эберле) — 12:29

2:3 — Орлов (Кузнецов, Нисканен) — 17:17

2:4 — Бураковски (Ержабек, Нисканен) — 23:12

2:5 — Бекстрем (Кузнецов, Орлов) — 30:22 (5x4),

2:6 — Карлсон (Овечкин, Кузнецов) — 55:41

3:6 — Пулок (Фриц) — 56:33

3:7 — Оши (Орлов, Бекстрем) — 58:06 (en)