«Химки» в гостях победили «Маккаби» в матче Евролиги
Подмосковные «Химки» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги победили израильский «Маккаби». Встреча завершилась со счетом 94:91, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Гилл, набравший 24 очка. У «Маккаби» Пьер Джексон отличился 25-ю баллами.
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Свой следующий матч «Химки» проведут с турецким «Анадолу Эфесом» 21 марта.
Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат
«Маккаби» (Израиль) — «Химки» (Россия) — 91:94 (19:21, 20:23, 27:21, 25:29)